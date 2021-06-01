Костенки приглашают воронежскую детвору раскопать мамонта и слепить его из пластилина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 июня в музее-заповеднике «Костенки» устраивают «Детский день». В программе, посвященной международному дню защиты детей, множество интересных активностей для юных посетителей.

В 11.00 стартует квест «По следам древних охотников». Участники будут искать исчезнувший ночью из экспозиции предмет.

В 12.00 начнется мастер-класс «Пластилиновая история» ребят научат лепить пластилиновые картины с изображением древних животных.

В 13.00 пройдет мастер-класс живописи каменного века и занятие в интерактивной песочнице.

В 14.00 запланирован мастер-класс «Древние животные палеолита», на котором посетители узнают о характере и повадках доисторических зверей, а также смогут раскрасить рисунок одного из них. После мастер-класса можно почувствовать себя археологом и попытаться найти скелет мамонта в интерактивной песочнице.