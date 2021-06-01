Олег Мосолов вступил в должность зампреда правительства Воронежской области

Олег Мосолов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 1 июня руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов стал заместителем председателя правительства Воронежской области. Указ о переводе чиновника подписал губернатор Александр Гусев. На этот пост Олег Мосолов назначен на срок полномочий главы региона.

В новой должности чиновник будет курировать часть социального блока облправительства: «родной» департамент образования, науки и молодежной политики, а также департамент культуры и департамент физкультуры и спорта.

Олег Мосолов родился в 1971 году в райцентре Анна Воронежской области. В 1993 году окончил Воронежский пединститут, в 2007-м - Московскую высшую школу социальных и экономических наук по совместной программе с The University of Manchester, в 2008-м - аспирантуру Воронежского технического университета. Кандидат технических наук.

Начал карьеру в школе. В 1995-2002 года руководил Хреновской СОШ №1. В 2002-2009 годах был руководителем отдела образования Бобровского района. Затее стал руководителе департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.