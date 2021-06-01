В Воронежском заповеднике предлагают поиграть в забытые советские игры

Программа мероприятия «Двор забытых игр» пройдет с 12:00 до 16:00
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
5 июня в Центральной усадьбе Воронежского заповедника дети и взрослые смогут поиграть в незаслуженно позабытые, но всем известные игры: выбивалы, резиночки, классики, городки и даже запустить воздушного змея. Мероприятие «Двор забытых игр» будет приурочено к Международному дню защиты детей.
Вход на само мероприятие бесплатный. Если же вы захотите посетить экскурсионные объекты, то 5 июня для детей до 18 лет также все работает бесплатно, но обязательно присутствие взрослых.
Программа мероприятия «Двор забытых игр» пройдет с 12:00 до 16:00:
- Музыкальное сопровождение мероприятия, выступление творческих коллективов;
- Игровой ряд;
- Работа ростовых кукол и фотозоны;
- Творческие мастер-классы;
- Катание на бобромобиле (бесплатно);
- Аквагрим (платно);
-Буккроссинг: детская литература;
- Конкурс рисунка на асфальте;
-В течение дня продажа лимонадов, кофе, работа кафе.