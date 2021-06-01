В Воронежском заповеднике предлагают поиграть в забытые советские игры

Программа мероприятия «Двор забытых игр» пройдет с 12:00 до 16:00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

5 июня в Центральной усадьбе Воронежского заповедника дети и взрослые смогут поиграть в незаслуженно позабытые, но всем известные игры: выбивалы, резиночки, классики, городки и даже запустить воздушного змея. Мероприятие «Двор забытых игр» будет приурочено к Международному дню защиты детей.

Вход на само мероприятие бесплатный. Если же вы захотите посетить экскурсионные объекты, то 5 июня для детей до 18 лет также все работает бесплатно, но обязательно присутствие взрослых.

Программа мероприятия «Двор забытых игр» пройдет с 12:00 до 16:00:

- Музыкальное сопровождение мероприятия, выступление творческих коллективов;

- Игровой ряд;

- Работа ростовых кукол и фотозоны;

- Творческие мастер-классы;

- Катание на бобромобиле (бесплатно);

- Аквагрим (платно);

-Буккроссинг: детская литература;

- Конкурс рисунка на асфальте;

-В течение дня продажа лимонадов, кофе, работа кафе.