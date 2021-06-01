В облздраве отреагировали на рассказ бывшей пациентки об ужасных условиях воронежского психдиспансера

Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

В пресс-службе департамента здравоохранения отреагировали на критику Елизаветы Горшковой: историю девушки об областном психоневрологическом диспансере в Инстаграм опубликовало общественное движение «Альтернатива».

- Мы связались с бывшей пациенткой такого медучреждения, где она наблюдала, как вместо настоящего лечения детей кормили одинаковыми таблетками, привязывали, а когда один из маленьких постояльцев начинал кричать, медсестры не находили ничего лучше, как лупить его ремнем. Имело место сексуальное насилие одних детей по отношению к другим. В помещении стояла вонь, за гигиеной никто не следил, некоторые дети ходили под себя. Эта больница находится в Орловке Воронежской области, - пишут авторы сообщения.

В облздраве подтвердили, что Елизавета Горшкова действительно находилась на лечении.

- Ей назначались только препараты, разрешенные к медицинскому применению в РФ в соответствии с ее диагнозом, а также общеукрепляющие средства и витамины. Специалисты отделения искренне рады тому, что, судя по фото Елизаветы в Инстаграм, проведенное лечение дало хороший пролонгированный результат, - сообщают медики.

В обращении также говорится, что персонал больницы злоупотреблял своими полномочиями или наоборот - не выполнял их. Говорится даже о смерти мальчика от инъекции. Однако с 2009 года, по информации облздрава, в детском отделении летальных исходов не было.

- Фотографии, опубликованные автором поста, сделаны в лечебном корпусе №2, в котором нет пациентов на данный момент и не было на момент лечения Елизаветы Горшковой, так как здание признано аварийным и готовится к ремонту, - утверждают в региональном департаменте здравоохранения.

Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

Медики отмечают, что описанные автором поста, а также некоторыми комментаторами ситуации, являются «субъективной интерпретацией вероятных, но не доказанных событий».

- Психиатры оказывают помощь людям с нарушенным восприятием действительности. Родственники часто вовлечены в травмирующие ситуации. Пациенты с нарушениями психологического статуса имеют склонность воспринимать события и ситуации через призму своего заболевания, поэтому выяснение реальных обстоятельств требует участия специалистов и соответствующего времени, - пишут в облздраве.