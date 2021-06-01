После звонка «из банка» пенсионерка из Воронежской области лишилась 750 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Каждый день мы пишем предупреждения о схемах отъема денег дистанционными мошенниками. И каждый день на них ведутся наши земляки. За последние сутки аферисты выманили у 14 жителей Воронежской области через операции с банковскими картами около двух миллионов рублей. Если вы читаете этот текст - предупредите родственников и знакомых о самой распространенной схеме.

67-летней жительнице Лисок позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Мужчина напугал пенсионерку, что некие «хакеры» пытаются списать деньги с ее счетов. Женщина действительно имела накопительные счета, поверила мошенникам и сообщила им о своих финансовых ресурсах. Аферисты «переключили линию» на якобы правоохранителей, которые убедили женщину обналичить деньги с четырех своих вкладов. Растерявшаяся пенсионерка сходила к платежному терминалу в торговом центре и на 17 мобильных номеров перечислила 750 тысяч рублей. После этого мошенники сказали женщине, что с ней свяжутся сотрудники банка, которые выдадут ей новые реквизиты, и испарились.

Будьте бдительны! Никогда не сообщайте никому свои персональные данные и коды из СМС-сообщений. Когда звонят «из банка», отвечайте: зайду в отделение и все лично уточню.