63% воронежцев хотели бы, чтобы их дети начали работать до совершеннолетия

Так где же себя может попробовать подросток? Фото: Алексей БУЛАТОВ

38% жителей Воронежской области начали работать до своего совершеннолетия в 17 лет и раньше. Причем работу в подростковом возрасте большинство респондентов считают положительным опытом. Об этом сами воронежцы рассказали в преддверии 1 июня, Дня защиты детей, службе исследований hh.ru.

63% воронежцев точно посоветовали бы своим детям попробовать потрудиться до 18 лет. И только 27% опрошенных против такого опыта. Среди мужчин процент тех, кто считает, что начинать работать нужно до совершеннолетия, - выше, чем среди женщин.

Так где же себя может попробовать подросток? В 17 лет и раньше чаще всего начинают работать представители рабочих профессий, сотрудники туристической, ресторанной и гостиничной сферы, строители и представители высшего менеджмента.

Наиболее подходящей работой для подростка жители Воронежской области считают такие позиции как: помощник, ассистент, курьер, расклейщик объявлений, волонтер, промоутер, официант, уборщик, тайный покупатель, оператор call-центра и продавец-консультант.

- Мы видим, что большинство опрошенных считают важным, чтобы подросток начинал пробовать работать еще до 18 лет, пусть это будет небольшая подработка во время летних каникул или стажировка, связанная с будущей профессией. Все потому, что работа в юном возрасте дает самостоятельность, учит общаться с людьми, планировать свое время и правильно расставлять приоритеты. Все это несомненно пригодится в будущем, какую бы профессию подросток ни выбрал», - отмечает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

При этом 71% житель Воронежской области уверен, что подросткам нужен гибкий график, 63% - отсутствие тяжклых физических нагрузок, 61% - ограниченное количество рабочих часов в день, 49% - близость работы к дому, 48% - официальное оформление, 32% - возможность работать удаленно, 22% - наличие страховки.