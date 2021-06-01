В Воронеже работник вскрыл сейф фирмы, забрал 750 тыс и свои документы и уехал к морю отдыхать

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До шести лет заключения грозит 25-летнему парню за хищение большой суммы денег в Воронеже. Кража произошла в апреле в офисе организации на улице Карпинского. Из сейфа исчезли 750 000 рублей.

Но преступника быстро вычислили: по записям камер видеонаблюдения. Оказалось, деньги взял 25-летний житель Алтайского края, который два месяца назад устроился в данную организацию. После кражи он не вышел на работу. Подозреваемого задержали в Севастополе, где он скрывался от правоохранительных органов.

Мужчина признался, что дождался, пока все работники уйдут из фирмы, замок сейфа провернул ножницами, забрал свои документы, которые предоставлял при трудоустройстве, похитил деньги и уехал отдыхать.

Теперь за кражу ему обеспечен отдых - в колонии.