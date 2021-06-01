В Воронежской области к 1 июня умерли от коронавируса еще 14 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 1 июня оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил о новых жертвах заразы. За минувшие сутки от последствий COVID-19 скончались еще 14 пациентов. Всего с начала пандемии от ковида в регионе умерли 3 515 жителей.

За прошедший день диагноз коронавирус поставили еще 139 воронежцам. Всего с марта 2020-го в регионе зарегистрировано 85 099 случаев ковида.

За последние сутки выписали 134 пациентов. Всего с начала наблюдений выздоровели после коронавируса 80 529 жителей Воронежской области.