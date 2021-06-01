Мэрия Воронежа дополнила график отключений горячей воды в начале июня

.
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Мэрия Воронежа скорректировала график отключений горячей воды в домах горожан с начала июня, добавив в него два десятка адресов. Из-за плановых работ по ремонту котельных и опрессовке теплосетей не будет горячей воды до 14 июня:
Железнодорожный район
- ул.Электровозная, 2, 4, 6, 8,
- ул.Калининградская, 100, 100а, 102, 108,
- ул.Богатырская, 30, 34, 34а, 36.
Коминтерновский район
- ул.Мордасовой, 9б.
Советский район
- ул.Антакольского, 14,
- ул. Пирогова, 35, 37, 39, 41.
Центральный район
- ул.Ломоносова, 114/36,
- ул.Советская, 53а, 53б.