Мэрия Воронежа дополнила график отключений горячей воды в начале июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа скорректировала график отключений горячей воды в домах горожан с начала июня, добавив в него два десятка адресов. Из-за плановых работ по ремонту котельных и опрессовке теплосетей не будет горячей воды до 14 июня:

Железнодорожный район

- ул.Электровозная, 2, 4, 6, 8,

- ул.Калининградская, 100, 100а, 102, 108,

- ул.Богатырская, 30, 34, 34а, 36.

Коминтерновский район

- ул.Мордасовой, 9б.

Советский район

- ул.Антакольского, 14,

- ул. Пирогова, 35, 37, 39, 41.

Центральный район

- ул.Ломоносова, 114/36,

- ул.Советская, 53а, 53б.