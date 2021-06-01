Артисты воронежской филармонии будут выступать в Кольцовском сквере

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская филармония возобновляет проект «Лето в Кольцовском сквере». На площадке под открытым небом дадут концерты несколько коллективов. Выступления артистов будут проходить в июне по пятницам и субботам. Начало концертов в 18.00.

В проекте примут участие: ансабль «Воронежские солисты» - 5 июня, мужской хор ART’o’dox - 11 июня, ансамбль «Воронежские девчата» - 12 июня, Губернаторский эстрадно-духовой оркестр - 18 июня, театр поэзии «Элегия» - 19 июня, ансамбль «Балалайка» - 25 июня, ансамбль «Держава» - 26 июня.

А 1 июня в 11.00 старт концертам даст специальная программа музыкально-литературного лектория, посвященная Дню защиты детей.