В Воронежской области фермер обманул чиновников на 345 тысяч рублей

Фермер получил крупную субсидию с помощью поддельных документов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Острогожской межрайонной прокуратуры отправили в местный суд уголовное дело 59-летнего фермера - главы крупного хозяйства. Его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

По версии следствия, мужчина решил нажиться на государственной программе по развитию крестьянско-фермерских хозяйств. В августе 2018 года он сделал подложные документы, якобы подтверждающие освоение полученных бюджетных денег на строительство. И на основании этих бумажек, переданных в региональный департамент аграрной политики Воронежской области, получил из областной казны субсидию в размере 345 тысяч рублей. Их он присвоил.

Главе фермерского хозяйства грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о взыскании в бюджет Воронежской области причиненного ущерба.