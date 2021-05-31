В Воронежской области москвича могут посадить на 20 лет за перевозку наркотиков

В прокуратуре Воронежской области передали в суд уголовное дело19-летнего жителя Москвы. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В январе 2021 года юного москвича остановили сотрудники регионального УФСБ недалеко от поста ДПС на 741 километре трассы «Дон» в Богучарском районе. Молодого человека обыскали и нашли у него и изъяли у него наркотики «МДМА» и «ЛСД» в крупном размере. Юноша планировал продать это смертоносное зелье в Краснодарском крае.

Уголовное дело направили в Богучарский районный суд. Наркокурьеру грози до 20 лет лишения свободы.