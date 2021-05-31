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Общество31 мая 2021 19:35

В Воронеже инвалид I группы может лишиться жилья из-за тяжелой болезни

Пожилая женщина исправно платила проценты по кредиту, пока не слегла
Олег КУЗНЕЦОВ
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Сотрудники Следственного комитета проверяют законность действий судебных приставов.

Сотрудники Следственного комитета проверяют законность действий судебных приставов.

Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники Следственного комитета начали проверку информации о том, что 75-летняя женщина, инвалид I группы, может лишиться своего дома в Железнодорожном районе. В договоре с банком он был заявлен как залог.

По данным ряда источников, пожилая женщина в 2019 года оформила кредит на 242 тысячи рублей. Деньги якобы были нужны для обучения внука. Дом же стоит по крайней мере 10 миллионов. Родственников в известность не поставила – хотела сделать сюрприз.

В середине 2020 года пожилая женщина тяжело заболела и перестала платить проценты по кредиту, которые до этого вносила исправно. Родственники утверждают, что никаких документов о наличии долга от судебных приставов по почте не получали. А задолженность в итоге составила около 700 тысяч рублей.

Дом пустили на продажу с торгов. Сейчас законность аукциона проверяют, не исключено, что его могут отменить. Пока пенсионерку из дома выселять вроде бы не собираются.

В региональном управлении службы судебных приставов отметили, что с их стороны нарушений закона не было. Однако официальный комментарий пообещали дать позже.