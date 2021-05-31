В Воронеже с 1 июня снова можно попасть на очный прием к губернатору

Александр Гусев готов принимать посетителей очно с начала лета. Фото: со страницы Александра Гусева ВКонтакте.

Со вторника, 1 июня, на прием к губернатору Воронежской области, который проводится в здании регионального правительства (площадь Ленина, дом № 1, подъезд № 3) снова можно попасть в обычном очном режиме.

Как и в «доковидные» времена, на прием нужно записаться, позвонив по бесплатным телефонам:

информационно-справочной службы управления по работе с обращениями граждан правительства области – (800) 550-23-91;

справочной приемной губернатора – (473) 212-65-79.

Посетителей примут только, если у них нет симптомов ОРВИ: повышенной температуры, кашля, насморка. Контролировать их состояние будут при входе в приемную. В частности, измерят температуру бесконтактным термометром и предложат обработать руки дозатором с антисептиком.

Также записавшимся на прием нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, с соблюдением социальной дистанции либо через защитный экран. Нужно также надеть маски и перчатки. Если не будет своих, посетителей обещали ими обеспечить.

Чтобы не терять времени зря на приеме, посетителям советуют заранее подготовить письменные обращения, которые можно будет оставить в специальном ящике.