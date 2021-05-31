В Воронеже внук, угрожая ножом, ограбил свою бабушку

Внуку, поднявшему руку на бабушку, грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На днях в отдел полиции Левобережного района за помощью обратилась 67-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что ее ограбил внук в квартире многоэтажного дома на улице Волгоградской.

Как выяснили полицейские, 24-летний мужчина был наркоманом. Деньги ему требовались на очередную дозу. Для большинства «колющихся» в этой ситуации совершенно все равно, какими путями добыть наркотик. Вот и этот молодой человек, не раздумывая, наставил нож на бабушку и заставил ее расстаться с 20 тысячами рублей.

Мужчину задержали. Оказалось, что он был уже не раз судим. При обыске у него нашли тот самый нож, которым он пугал свою бабушку. Молодого человека посадили в следственный изолятор. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.