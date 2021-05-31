Под Воронежем девушка пожаловалась на то, что ее хотят уволить из-за снятой на видео драки гастарбайтеров

В драке участвовала целая толпа. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» появился эмоциональный пост Кристины Забелкиной. Девушка утверждает, что ее хотят уволить с работы в селе Айдарово Рамонского района из-за снятой на видео драки гастарбайтеров. Напомним, видео «разборки» возле распределительного центра одного из сетевых магазинов попало в соцсети 27 мая.

Кристина заявила, что она разослала видео знакомым, а один из них выложил его в Сеть. После чего директор, по словам девушки, перевел ее на другую должность, а потом и вовсе сообщил о намерении уволить. По мнению начальника, драка возле магазина, которым он руководит, портит деловую репутацию торговой точки.

Кристина Забелкина рассказала, что написала заявление в трудовую инспекцию. По ее утверждению, до инцидента с видео никаких претензий к ее работе не было.