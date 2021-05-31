В Воронежской области пьяный мужчина угнал автомобиль со стоянки

Вечером 30 мая 34-летний житель Новохоперска гостил у приятеля в его доме на улице Тимирязева. Мужчины выпивали. Чуть позже приехал еще один 52-летний знакомый на автомобиле «ВАЗ-21113». Хозяин машины оставил ключи владельцу жилища для сохранности и рассказал, что автомобиль находится на местной стоянке.

При этом разговоре рядом стоял 34-летний мужчина и слушал. В итоге он дождался пока ушел собственник авто, незаметно от хозяина жилища взял ключи, и сказал, что тоже пошел домой. Вот только отправился он на стоянку, где запустил отечественную легковушку и поехал кататься по городу.

Вскоре угнанный автомобиль на одной из улиц остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов. Водитель уверял, что автомобиль принадлежит ему, но никаких документов предъявить не смог. Только в отделе полиции он признался, что был пьян, и ему захотелось покататься.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.