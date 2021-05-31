В Воронежской области к 31 мая от коронавируса умер еще один человек

Ситуация по стране

У 143 жителей Воронежской области за последние сутки подтвердили диагноз COVID-19. Общее число человек с подтвержденным диагнозом достигло 84 960. Об этом 31 мая сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Число выздоровевших выросло до 80 395. За день болезнь победили 140 жителей региона.

Однако один человек не смог справиться с последствиями коронавируса. Общее количество умерших сейчас составляет 3 501.

29 мая стало известно о закрытии еще одного из коронавирусных отделений, на этот раз в больнице скорой медицинской помощи № 1. Медицинский персонал переходит к своей традиционной работа, как и сами отделения.