В Воронеже молодой водитель, пытавшийся проскочить перекресток на «красный», протаранил три автомобиля

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Массовое ДТП с участие четырех автомобилей случилось 30 мая примерно в 13:20 у дома №65а на улице Солнечная в Воронеже.

22-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал по улице Солнечная в направлении улицы Беговая. Молодой воронежец, видимо, решил, что успеет проскочить на «красный» пересечение улиц Солнечная и 45 Стрелковой дивизии.

Однако он угодил на перекрестке прямиком в Jaguar S-Type, за рулем которого был 36-летний горожанин. По инерции Ford Focus отлетел во внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – им управлял 54-летний водитель, а потом в автомобиль Nissan Almera 41-летнего воронежца.

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» с повреждениями различной тяжести доставлен в медучреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 68 ДТП, из них в областном центре - 46, на федеральных трассах - 5, в районах области - 17. В четырех авариях повреждения различной тяжести получили четыре человека.