В управах Воронежа установили боксы для сбора отработанных батареек

В зданиях управ Центрального, Советского, Ленинского, Левобережного и Коминтерновского районов Воронежа, а также в парке «Алые паруса» установили специальные боксы для сбора батареек и мелких электрических приборов. Пункты для приема вторсырья организовали в рамках городского проекта «Зеленый путь».

Как сообщили в пабликах правительства Воронежской области, сегодня в Воронеже работают 25 пунктов для сбора батареек и мелкой электротехники. Активист Денис Евграфов даже составил специальную карту, на которой можно найти ближайшую к вам точку.

С апреля воронежцы сдали около 80 килограммов опасных отходов.