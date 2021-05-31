Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 9:39

В управах Воронежа установили боксы для сбора отработанных батареек

Там же можно сдать и сломавшиеся мелкие электрические приборы
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В зданиях управ Центрального, Советского, Ленинского, Левобережного и Коминтерновского районов Воронежа, а также в парке «Алые паруса» установили специальные боксы для сбора батареек и мелких электрических приборов. Пункты для приема вторсырья организовали в рамках городского проекта «Зеленый путь».

Как сообщили в пабликах правительства Воронежской области, сегодня в Воронеже работают 25 пунктов для сбора батареек и мелкой электротехники. Активист Денис Евграфов даже составил специальную карту, на которой можно найти ближайшую к вам точку.

С апреля воронежцы сдали около 80 килограммов опасных отходов.