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Общество31 мая 2021 8:34

Настроения воронежцев на рынке труда вернулись на докороновирусный уровень

Эксперты отмечают, что жители нашего региона стали меньше бояться увольнения
Олег ИВАНОВ
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Служба исследований hh.ru, чтобы выяснить, насколько комфортно работники ощущают себя на рынке труда, был разработала «индекс самочувствия». Он соответственно отражает оценку текущего состояния и ожиданий в ближайшей перспективе.

Так, настроения работников в целом по стране накануне 2 квартала 2021 года вернулись на докризисный уровень: общий индекс самочувствия вырос на 0,03 пункта. Сотрудники компаний Воронежской области в отношении работы настроены еще более оптимистично. Их уровень самочувствия выше на 0,02 пункта, чем общероссийский.

- Весной 2020 года, в разгар пандемии и затяжного локдауна, многие сотрудники компаний как в Воронежской области, так и по всей России чувствовали себя неуверенно. Какие-то сферы, как, например, ресторанный бизнес, компании, связанные с масс-медиа, искусством и развлечениями, - пострадали особенно сильно. Кого-то кризис затронул в меньшей степени, однако уверенно себя не чувствовал практически никто. Слишком сильна была неопределенность. Но уже этой весной настроения сотрудников компаний значительно улучшились даже по сравнению с еще благополучным началом прошлого года. Работающие соискатели стали стабильнее чувствовать себя на текущем месте работы и меньше бояться увольнения, - отмечает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.