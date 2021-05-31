Настроения воронежцев на рынке труда вернулись на докороновирусный уровень

Служба исследований hh.ru, чтобы выяснить, насколько комфортно работники ощущают себя на рынке труда, был разработала «индекс самочувствия». Он соответственно отражает оценку текущего состояния и ожиданий в ближайшей перспективе.

Так, настроения работников в целом по стране накануне 2 квартала 2021 года вернулись на докризисный уровень: общий индекс самочувствия вырос на 0,03 пункта. Сотрудники компаний Воронежской области в отношении работы настроены еще более оптимистично. Их уровень самочувствия выше на 0,02 пункта, чем общероссийский.

- Весной 2020 года, в разгар пандемии и затяжного локдауна, многие сотрудники компаний как в Воронежской области, так и по всей России чувствовали себя неуверенно. Какие-то сферы, как, например, ресторанный бизнес, компании, связанные с масс-медиа, искусством и развлечениями, - пострадали особенно сильно. Кого-то кризис затронул в меньшей степени, однако уверенно себя не чувствовал практически никто. Слишком сильна была неопределенность. Но уже этой весной настроения сотрудников компаний значительно улучшились даже по сравнению с еще благополучным началом прошлого года. Работающие соискатели стали стабильнее чувствовать себя на текущем месте работы и меньше бояться увольнения, - отмечает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.