Владимир Нетесов поблагодарил воронежцев за участие в предварительном голосовании «Единой России»

Процедуру запустил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев после того, как предварительное голосование завершилось в самом западном регионе страны, Калининградской области.

Участие в процедуре подсчета в онлайн-формате приняли член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов, депутаты Воронежской областной Думы Александр Князев, Артем Копылов и Андрей Климентов.

Как сообщил Владимир Нетесов, в Воронежской области онлайн голосование прошло в штатном режиме, нарушений в ходе кампании выявлено не было. Отмечен значительный интерес граждан к участию в процедуре.

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