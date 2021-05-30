Воронежский художник покажет бумажную выставку

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 июня Камерный театр откроет выставку воронежского художника Павла Брата. В в арт-галерее покажут его работы, объединенные названием «И слово стало плотью / Et Verbum Caro Factum Est».

Экспозиция представит персональный проект художника, созданный им в 2016 году в Санкт-Петербурге. В своем творчестве Павел экспериментирует с бумагой, изучая ее свойства и взаимоотношения с другими материалами.

Павел Брат до 2018 года работал в Петербурге, затем переехал в Черногорию. Его персональные выставки были представлены в Великобритании, Китае, России и Черногории. Его работы находятся в коллекциях Музея органической культуры Коломны, Музея современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург), Русского музея (Санкт-Петербург). Сейчас художник живет в Воронеже и продолжает свои эксперименты.

Начало в 17.00.