В Воронежской области град побил огороды

Фото: Типичный Острогожск
Фото: СОЦСЕТИ
Как и предупреждали спасатели, разыгравшаяся вечером 29 мая непогода принесла ущерб в Воронежской области. Особенно стихия разгулялась в Острогожске.
Шквалистый ветер сорвал шифер с крыши транспортного предприятия и гаражей, а крупный град пробил стекла машин и растения на огородах. Фотографиями и видео последствий урагана очевидцы поделились в соцсетях.
Как и предупреждали спасатели, разыгравшаяся вечером 29 мая непогода принесла ущерб в Воронежской области. Особенно стихия разгулялась в Острогожск.
Шквалистый ветер сорвал шифер с крыши транспортного предприятия и гаражей, а крупный град пробил стекла машин и растения на огородах. Фото и видео последствий урагана очевидцы поделились в соцсетях.