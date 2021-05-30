В Воронежской области град побил огороды

Фото: Типичный Острогожск Фото: СОЦСЕТИ

Как и предупреждали спасатели, разыгравшаяся вечером 29 мая непогода принесла ущерб в Воронежской области. Особенно стихия разгулялась в Острогожске.

Шквалистый ветер сорвал шифер с крыши транспортного предприятия и гаражей, а крупный град пробил стекла машин и растения на огородах. Фотографиями и видео последствий урагана очевидцы поделились в соцсетях.

Как и предупреждали спасатели, разыгравшаяся вечером 29 мая непогода принесла ущерб в Воронежской области. Особенно стихия разгулялась в Острогожск.

Шквалистый ветер сорвал шифер с крыши транспортного предприятия и гаражей, а крупный град пробил стекла машин и растения на огородах. Фото и видео последствий урагана очевидцы поделились в соцсетях.