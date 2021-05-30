В воронежском драмтеатре пройдет бенефис известной актрисы

2 июня в воронежском драмтеатре пройдет бенефис Тамары Семеновой, приуроченный к юбилею актрисы.

Тамара Ивановна пришла в труппу Кольцовского театре в 1965 году, еще будучи студенткой 3 курса Воронежского филиала ЛГИТМИКа. За полвека артистка сыграла около 100 разноплановых ролей - от острохарактерных персонажей до социальных и лирических героинь. Среди ее работ - Коринкина в «Без вины виноватые» Островского, Дина Федоровна в «Пришел мужчина к женщине» Злотникова, Люська в «Беге» Булгакова, Марселина в «Женитьбе Фигаро» Бомарше, Людмила в «Ретро» Галина, Госпожа Пернель в «Тартюфе» Мольера, Конти в «Соло для часов с боем» Заградника, Ислаева в «Месяце в деревне» Тургенева, Матильда в спектакле «Моя дорогая М» Горовица. В 2003 году Тамаре Семеновой присвоили звание народной артистки РФ, она неоднократно становилась лауреатом областных театральных конкурсов.

В свой бенефисный вечер Тамара Ивановна выйдет на сцену в роли свахи Феклы Ивановны в иронической комедии Гоголя «Женитьба». Лихо закрученная интрига, на редкость колоритные герои и невероятное происшествие в финале. Невеста на выданье, неугомонная сваха, нерешительные женихи, предприимчивый приятель, неловкие смотрины. В этой пьесе есть всё, кроме самого главного – любви. Спектакль Никиты Рака - это все тот же хлесткий гоголевский текст, выпуклые персонажи, атмосфера уморительного фарса и гротеска, дополненные вкраплениями символизма и современности.