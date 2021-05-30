Под Воронежем автоинспекторы отбуксировали заглохший в дороге автомобиль домой к водителю

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Житель села Осадчее вез домой из больницы жену, когда в пути, где-то на 70 километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Хохольский-Репьевка», у него заглох автомобиль. Репьевцы уже думали, что придется ночевать на дороге, но им повезло: мимо проезжала машина ГИБДД.

Автоинспекторы остановились возле «Дэу Матиза». Водитель рассказал, что не может запустить двигатель. Полицейские посмотрели машину и поняли, что проблема кроется в поломке электропроводки стартера. В итоге автоинспекторы отбуксировали сломанный автомобиль к месту проживания водителя.