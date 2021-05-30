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Здоровье30 мая 2021 12:00

В Воронежской области к 30 мая от коронавируса скончались еще 2 человека

За минувшие сутки заразились еще 145 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 30 мая оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил свежую статистику. За минувшие сутки врачи не смогли спасти двух пациентов. Всего с начала пандемии в регионе от осложнений COVID-19 скончались 3 500 человек.

За вчерашний день диагноз ковид лабораторно подтвердили еще у 145 жителей региона. Всего с начала наблюдений коронавирус подхватили 84 817 человек.

За последние сутки выписались 136 пациентов. Всего болезнь смогли победить 80 255 жителей Воронежской области.

Коронавирус Covid-19