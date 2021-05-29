Мошенники стали обманывать воронежцев с помощью ссылок на транспортные компании

28 мая 32-летний нововоронежец обратился в полицию: он на днях разместил объявление о продаже автомобильных запчастей. Вскоре с ним через мобильное приложение связался незнакомец и попросил продавца отправить запчасти транспортной компанией по указанному адресу.

При этом потенциальный покупатель сбросил ссылку якобы на транспортную компанию. Хозяин деталей перешел по ней, чтобы оформить услугу, ввел данные своей банковские карты и нажал кнопку оплатить, но ничего не произошло. Затем он несколько раз повторил операцию, после чего с его карты списали более 60 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенника. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают о необходимости проявлять бдительность, проверять информацию, поступающую от неизвестных лиц, не поддаваться на провокации.