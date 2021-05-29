Житель Воронежской области переехал в соседний район, чтобы обворовывать дома

В мае трое жителей села Пирогово Калачеевского района заявили в полицию, что их дома обворовали. Под подозрение вскоре попал 40-летний житель Павловского района.

Оказалось, что в начале апреля в соседний район мужчина приехал специально, чтобы обчистить несколько домов. Вещи он собирался позже продать. Несколько зданий на улице Победы села Пирогово, по внешнему виду которых было понятно, что хозяева долгое время их не посещали, привлекли внимание вора.

Мужчина срывал дверные запоры и забирал все более-менее ценное: чугунные печные плиты, решетки и дверцы, алюминиевую кухонную утварь и прочее. Вещи впоследствии он сдал, как лом металла, а деньгами потратил. Ущерб составил более 22 тысяч рублей.

В отделе полиции мужчина признал вину. Три уголовных дела, возбужденных по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража», соединены в одно производство. Преступник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.