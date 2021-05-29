В еще одной из больниц Воронежа объявили о закрытии коронавирусного отделения

29 мая стало известно о закрытии еще одного из коронавирусных отделений, на этот раз в больнице скорой медицинской помощи № 1. Медицинский персонал переходит к своей традиционной работа, как и сами отделения.

- Закрываются очередные ковидные отделения, впрочем всегда готовые при необходимости возобновить работу. Медики расходятся по своим отделениям, помогать тем, кто в этой помощи нуждается. Спасибо всем, кто честно отработал, не важно сколько год или месяц, в «красных» зонах в самое нужное для города время, - написали в официальной группе «ВКонтакте» представитель БСМП № 1.

Отметим, что у 148 жителей Воронежской области за последние сутки подтвердился COVID-19. Общее число человек в нашем регионе, когда-либо сталкивавшихся с подтвержденным диагнозом, достигло 84 672. Об этом 29 мая сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Ранее мы рассказывали, что в Воронежской области за время пандемии у 6336 сотрудников медицинских организаций подтверждено наличие COVID-19.