В Воронеже и области ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните спасателям Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Спасатели предупреждали, что 29 мая до 18:00 местами по Воронежской области и в Воронеже ожидаются кратковременные дожди и грозы, при которых порывы ветра будут достигать 15-20м/с.

Однако оказалось, что непогода задержится в нашем регионе: днем 30 мая в отдельных местах Воронежской области пройдут сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозах порывы ветра будут доходить до 15-18 м/с. Предупреждение пришло от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В таких условиях повышается вероятность аварийных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач в населенных пунктах, падением ветхих конструкций, веток и сучьев деревьев, кранового оборудования, повреждением кровли зданий, перебоями в работе аэропорта, задержками и отменами авиарейсов, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения. Возможно увеличение случаев травматизма среди населения.

-При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: ОДС ЦУКС – 01; телефон доверия – 277-99-00; дежурная диспетчерская служба – 296-93-69, мобильный – 112, - напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.