В Воронежской области перевернулась «десятка»: один человек погиб, трое - в больнице

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

28 мая примерно в 18:25 в Семилукском районе вылетел с дороги и перевернулся автомобиль «ВАЗ 21102». Роковым стал 19 километр автодороги «Курск-Борисоглебск-Курбатово-Землянск».

23-летний водитель отечественной легковушки уехал со стороны села Нижняя Ведуга по направлению в село Землянск. Однако молодой местный житель не учел особенности и состояние транспорта, а так же его скорость. Он выехал на встречную полосу, а следом улетел за ограждение жилого дома.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21102» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры: 17-летний молодой человек, 35 и 38-летние женщины, местные жители, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.