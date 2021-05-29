В Воронежской области к 29 мая от коронавируса умерли еще 4 пациента

Ситуация по стране

У 148 жителей Воронежской области за последние сутки подтвердился COVID-19. Общее число человек в нашем регионе, когда-либо сталкивавшихся с подтвержденным диагнозом, достигло 84 672. Об этом 29 мая сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

За то же время медики выписали 141 пациента. Общее же число выздоровевших после коронавируса достигло 80 119.

Количество умерших также выросло - до 3 498. За прошедшие сутки врачам, к сожалению, не удалось спасти 4 жителей Воронежской области.

Ранее мы рассказывали, что в Воронежской области за время пандемии у 6336 сотрудников медицинских организаций подтверждено наличие COVID-19.