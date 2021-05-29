В Воронеже летом 2021 года откроют всего три пляжа для купания

Всего же до 1 июня в Воронежской области откроют 92 пляжа Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже официально купальный сезон стартует с 1 июня и продлится по 31 августа. Отдохнуть у воды в городе, как сообщают спасатели, можно будет на восьми пляжах:

В Центральном районе:

- место отдыха ООО «КС им. Горького».

В Железнодорожном районе:

- место отдыха «Боровое» на берегу р. Усмань, ул. Пляжная, 1в;

- место отдыха «Сосновый бор» на берегу р. Усмань, в районе кордона Ближний бор;

- место отдыха, расположенное на левом берегу Воронежского водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через р. Воронеж;

- место отдыха, прилегающее к базе отдыха «Маяк»;

- место отдыха у воды у СК «Локомотив» по ул. Панфилова.

В Левобережном районе:

- место отдыха по адресу: наб. Авиастроителей, 4л;

- место отдыха по адресу: ул. Арзамасская, 4л (территория, прилегающая к парку «Алые паруса»).

Но обратите внимание, что для купания запланировано открыть только три пляжа из этих восьми. Окунуться в воду можно будет в Боровом на берегу реки Усмань (ул. Пляжная, 1в), на берегу базы отдыха «Маяк» и у санатория имени Горького.

Ранее в мае сотрудники Роспотребнадзора - в преддверии купального сезона - взяли 261 пробу воды в местах отдыха. Санитарные врачи не рекомендуют использовать водоемы для купания, если качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.

Всего же до 1 июня в Воронежской области откроют 92 пляжа. Проведено уже 72 водолазных обследования акваторий.