За год в Воронежской области выявили 192 новых случая меланомы кожи

В Воронежской области за 2020 год выявлено 192 новых случая меланомы кожи. Ежегодно в России диагностируется до 12 тысяч новых случаев заболевания. Меланома - это злокачественная опухоль, которая преимущественно поражает кожу.

Спровоцировать развитие меланомы может сочетание факторов:

- Воздействие УФ-облучения (чрезмерное пребывание на солнце, частое посещение солярия).

- Постоянная травматизация пигментного невуса (доброкачественного новообразования кожи).

- Предрасположенность некоторых лиц со светлым типом кожи, светловолосых, рыжих.

- Ослабленные пациенты со сниженным иммунитетом.

- Множественный диспластический невусный синдром (много родинок на теле).

Важно быстро выявить заболевание. 40% заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего обнаружения заболевания, в то время как при ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев.

В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что за консультацией можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления к дерматологу или хирургу. При выявлении подозрительных новообразований пациента направят к онкологу для определения дальнейшей тактики. Также вы можете обратиться в Воронежский областной онкологический диспансер по адресу: г. Воронеж, ул. Вайцеховского, д.2/4 по направлению врача-онколога поликлиники.