В Воронеже откроют мемориальную доску актеру драмтеатра

Валерий Потанин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 мая в Воронеже откроют мемориальную доску Валерию Потанину. Церемонию приурочили ко дню рождения актера: 30 мая Валерию Викторовичу исполнилось бы 67 лет. Он ушел из жизни в марте 2019 года.

В течение четырех десятилетий Валерий Потанин был одним из ведущих актеров театра драмы. Его уважали коллеги и обожали ученики. За время работы на сцене Кольцовского артист сыграл более 60 ролей, его творческие заслуги были отмечены на многочисленных фестивалях и конкурсах.

Городская комиссия по культурному наследию единогласно поддержала инициативу коллектива театра об увековечивании памяти артиста. 6 апреля прошел специальный показ спектакля «Женитьба», сбор с которого пошел на изготовление мемориальной доски. Работы выполнил скульптор Виталий Локотков.

Памятная доска появится на фасаде дома №4 по улице Мира, где жил народный артист России.

Открытие в 12.00.