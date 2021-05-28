В Воронежской области будут судить водителя, которого три раза за год поймали пьяным за рулем

Вечером 27 мая в Борисоглебске инспекторы ДПС заметили «Ауди-80», безбожно «вилявшую» по дороге. 47-летний водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения алкотестером. Прибор показал 1,004 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водителя отстранили от управления, его автомобиль отогнали на штрафстоянку.

Как потом выяснили сотрудники ГИБДД, в текущем году он уже дважды садился пьяным за руль. 1 января его задержали в селе Богана, тогда алкотестер показал 0,907 миллиграммов алкоголя на литр воздуха. Мировой суд лишил его прав управления на 1,5 года, а также назначил штраф 30 тысяч рублей, который он до сих пор не погасил.

8 апреля, уже будучи лишенным прав, мужчина снова сел за руль «Ауди-80». Прибор показал 0,500 миллиграммов алкоголя на литр воздуха. Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в Борисоглебском суде.

Теперь завели еще одно уголовное дело. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.