«Воронежское лето»: в парках возобновляются музыкальные опен-эйры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья стартует «Воронежское лето»: в парках и скверах по выходным возобновляются концерты под открытым небом. Оркестр филармонии продолжает традицию, зародившуюся в начале 60-х, основателем которой был Гурген Карапетян - главный дирижер Воронежского симфонического оркестра с 1955 по 1964 годы.

В программе концертов прозвучат популярные классические произведения отечественных и зарубежных композиторов: Михаила Глинки, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса. Дирижировать академическим коллективом поочередно будут два маэстро - Юрий Андросов и Игорь Вербицкий.

Первые концерты пройдут 29 мая в парке «Алые паруса», 30 мая - в Центральном парке.

Затем слушайте музыкантов 5 июня в парке «Алые паруса», 6, 20 и 27 июня - в Центральном парке, 19 и 26 июня - в парке КДЦ «Шинник». Начало концертов в 16.00 и 17.00.