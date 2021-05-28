В Воронежском зоопарке детвора сделает портреты обезьян в технике квиллинг

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 мая зоопарк приглашает юных воронежцев 8-14 лет на «Лабораторию ZOO». В программе два урока о жизни обезьян с обучающей экскурсией по новому залу «Джуманджи», который открылся два месяца назад. Сотрудники зоопарка расскажут ребятам об интересных фактах из жизни забавных животных, их привычках и характерах, а также познакомят лично и сфотографируют с всеобщей любимицей - зеленой мартышкой Симой.

После познавательной экскурсии начнется бесплатный мастер-класс, на котором детвора при помощи цветной бумаги и клея сделает портрет понравившегося животного в технике квиллинг.

Начало в 11.00 и 14.00.