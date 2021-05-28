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Происшествия28 мая 2021 17:22

Будут судить жителя Воронежской области, который ударил автоинспекторов, пытался дать им взятку и угнать их авто

Все дело в том, что мужчину поймали пьяным за рулем
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передают в суд дело 53-летнего жителя Бобровского района, обвиняемого сразу в нескольких статьях - дачу взятки, угон и применение насилия в отношении представителей власти во время несения службы.

Инцидент произошел днем 3 февраля 2021 года на автодороге «Анна-Бобров». Инспектор ДПС остановил «ВАЗ 2106», у 53-летнего водителя визуально обнаружили признаки опьянения. Мужчина, не желая быть привлеченным к ответственности, предложил сотруднику полиции взятку - положил 21 тысячу рублей между сидениями служебного автомобиля, после чего был задержан.

Вечером нарушителя повезли на служебном автомобиле на место происшествия. Когда полицейские пытались открыть «заклинившую» заднюю дверь машины, задержанный перелез на переднее сиденье, завел двигатель и попытался скрыться. Один из автоинспекторов успел открыть водительскую дверь, но упал на дорогу и получил травму. Второй полицейский успел запрыгнуть в машину, но получил кулаком в лицо. Тем не менее, правоохранителю удалось вытащить ключ из замка зажигания, и автомобиль остановился.

И теперь обвиняемому предстоит ответить за целый букет преступлений.

Криминал