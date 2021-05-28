Воронежский агроуниверситет оштрафовали на 100 тыс рублей за многолетнее плохое состояние зданий

19 мая Центральный райсуд оштрафовал Воронежский агроуниверситет за неисполнение предписания контролирующего органа. Вуз должен выплатить 100 тыс рублей за ужасающее состояние зданий.

Учебное заведение располагается в комплексе зданий, которые являются объектами культурного наследия федерального значения. И еще в 2019 году управление по охране ОКН Воронежской области выявило множество нарушений: в неудовлетворительном состоянии были и учебный корпус вуза (ул. Мичурина, 1), и общежития на Ломоносова, Дарвина и Тимирязева - в зданиях выявили следы разрушения, обвалившуюся штукатурку, вывалившиеся кирпичи, грибок.

Управление потребовало устранить нарушения, однако при проведении проверки в марте 2021-го, выяснилось, что предписание не исполнено, ремонт так и не произвели. Поэтому теперь устранения нарушений чиновники потребовали через суд.