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Общество28 мая 2021 16:46

Воронежский агроуниверситет оштрафовали на 100 тыс рублей за многолетнее плохое состояние зданий

А они являются объектами культурного наследия
Ярослав ИВАНОВ
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19 мая Центральный райсуд оштрафовал Воронежский агроуниверситет за неисполнение предписания контролирующего органа. Вуз должен выплатить 100 тыс рублей за ужасающее состояние зданий.

Учебное заведение располагается в комплексе зданий, которые являются объектами культурного наследия федерального значения. И еще в 2019 году управление по охране ОКН Воронежской области выявило множество нарушений: в неудовлетворительном состоянии были и учебный корпус вуза (ул. Мичурина, 1), и общежития на Ломоносова, Дарвина и Тимирязева - в зданиях выявили следы разрушения, обвалившуюся штукатурку, вывалившиеся кирпичи, грибок.

Управление потребовало устранить нарушения, однако при проведении проверки в марте 2021-го, выяснилось, что предписание не исполнено, ремонт так и не произвели. Поэтому теперь устранения нарушений чиновники потребовали через суд.