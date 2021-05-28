В Воронеже завели уголовное дело по факту смерти девушки от угарного газа

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 25-летней женщины от отравления угарным газом – за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Напомним, тело девушки обнаружили 26 апреля 2021 года в квартире на ул. Ленинградской. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что ее смерть наступила от острого отравления окисью углерода.

- Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, а также круг лиц, чьи действия (бездействия) повлекли смерть потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в региональном управлении СК России.