Юных воронежских музыкантов научат секретам профессионального мастерства столичные мэтры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже идут творческие мастерские «Новое передвижничество» от ведущих деятелей культуры.

28 мая в Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей проводит мастер-классы, дискуссию и круглый стол народный артист РФ Сергей Лукин - профессор Московского института музыки имени Шнитке, лауреат всероссийских и международных конкурсов,

28-29 мая в Воронежской специальной музыкальной школе мастер-классы, проводит Екатерина Мечетина - доцент Московской консерватории имени Чайковского, преподаватель Центральной музыкальной школы, лауреат молодежной премии «Триумф», член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, лауреат премии Президента РФ.