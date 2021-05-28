В Воронеже директора ЧОП осудили за махинации при работе в День города

Фото из архива "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный райсуд Воронежа вынес приговор 45-летнему директору ЧОПа, который устроил махинации при заключении контрактов. Его фирма - ООО "Браслет К" должна была обеспечивать безопасность воронежцев на День города.

В августе 2019 года мужчина подал заявку на участие в аукционе. При этом он скрыл, что в организации нет необходимого количества сотрудников для охраны, а также оборудования. Заказчик заключил с ЧОПом контракт на 700 тысяч рублей.

В День города работы не были выполнены в полном объеме.

Сотрудники правохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения).

Мужчина признал свою вину и возместил ущерб полностью. Суд назначил ему штраф в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.