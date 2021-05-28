Музей имени Крамского показывает воронежцам графику из фондов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее имени Крамского открылась третья выставка из цикла «Открывая фонды». Экспозиция представляет графику 20-30-х годов ХХ века из собрания музея.

- Искусство межвоенных десятилетий развивалось в ситуации революционных преобразований. Пестрая, разнообразная художественная жизнь 20-х годов существенно меняется в следующем десятилетии, когда все творческие группировки, кроме официально учрежденных, прекратили существование, а в качестве эстетической основы утверждается реализм. Однако, даже в самые суровые годы, у художников остается пространство свободного творчества - это тема частной жизни, повседневности, - отмечают в музее. - Рисунки, сделанные «для себя», исходя из внутренней потребности автора, не предназначались для широкого экспонирования. Их отличает искренность и лиричность, легкая ирония и подлинный интерес к изображаемому. Милашевский в рисунках, выполненных как бы «вскользь», фиксировал момент в быстротечном движении жизни. С юмором и острой наблюдательностью подмечены коммунальные «прелести» сурового быта в рисунке Вакидина «Обитатели дома» (1934). Скромные, лишенные внешней эффектности и всякой виртуозности, небольшие рисунки Зефирова передают спокойное и естественное состояние самых привычных вещей.

Одной из центральных тем в искусстве 20-30-х годов становится образ современника. В портретах делается попытка сочетать сугубо индивидуальные черты с типическими, отражающими социальную характеристику модели. Романтизирован образ «нового человека» в акварельных рисунках Трошина, Жданова, их герои ярко характеризуют свою эпоху, проникнутую пафосом переустройства жизненных основ. Лирическая нота отчетливо звучит в графике Чернышева, в рисунках тонких и хрупких девочек-подростков в очаровании переходного возраста от детства к девичеству, полные строгости, чистоты и грации. Передача портретного сходства не увлекала художника, в своих героинях он стремился отразить «выражение юных ликов» и «внутреннюю взволнованность видениями открывающегося мира»…

Выставка продлится до 25 июля.