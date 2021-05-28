Воронежец перевел мошеннику 243 тыс рублей, пытаясь защитить их от аферистов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Очередной жертвой лже-сорудников банка стал 25-летний воронежец. Парень повелся на «бородатую» схему развода мошенников. Ему позвонили из «службы безопасности банка», мужчина сообщил, что на счете молодого человека зафиксирована «подозрительная активность» и чтобы обезопасить средства, нужно перевести их на «резервный» счет. Растерявшийся парень перевел на предоставленный счет 243 000 рублей. На следующий день он сходил в банк, чтобы проверить наличие денег на счете, где ему и посоветовали обратиться в полицию, так как реальные сотрудники банка никаких операций по его счету не производили.

За минувшие сутки дистанционные аферисты обманули 14 жителей региона - по телефону или через интернет.

Когда вам звонят «из банка» отвечайте: зайду в отделение и все узнаю лично. Ни в коем случае не делайте никаких действий под диктовку.