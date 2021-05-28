В Воронеже задержали грабителя, отобравшего на улице у старушки 1500 рублей

В Воронеже задержали подозреваемого в краже и грабеже.

На днях жертвой ограбления стала 71-летняя пенсионерка. В четыре часа дня женщина вышла из магазина на улице Среднемосковской, вдруг ее сзади кто-то толкнул и вырвал из рук кошелек. Бабушка лишилась 1500 рублей.

А часом ранее в этот же день на кражу в полицию пожаловалась 45-летняя женщина. Из камеры хранения в магазине на улице Мира у нее похитили сумку и вещи, пока она покупала продукты. Когда дама подошла с покупками к шкафчику, увидела, что он взломан.

Под подозрение попал 30-летний рецидивист из Советского района. В полиции он признался, совершил эти преступления, потому что ему требовались деньги.