В Воронежской области нашли нарушения при организации ЕГЭ

Фото из архива "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Острогожская межрайонная прокуратура нашла нарушения при организации и проведении единого государственного экзамена в школах района.

Сотрудники ведомства заглянули на сайты трех образовательных учреждений – средних общеобразовательных школ № 1, 2, 4 Острогожска. В результате силовики нашли нарушения в порядке информирования школьников и их родителей о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения. Также сотрудники школ неправильно информировали учащихся о сроках и месте подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), местах регистрации на сдачу ЕГЭ, местах подачи и рассмотрения апелляций.

Сайты не содержали и актуальных нормативных документов, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В результате сотрудники прокуратуры внесли представления директорам школ. В образовательных учреждениях должны в ближайшее время устранить нарушения.