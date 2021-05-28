Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 1 квартал 2021 года

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Чистый процентный доход Банка в 1 квартале вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,9 млрд рублей, чистый комиссионный доход вырос на 12,9% и составил 1,9 млрд рублей.

Активы банка выросли с 505,6 до 512,6 млрд рублей. Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 3,0 млрд рублей – с 96,4 млрд до 99,4 млрд рублей.

«Банк на протяжении последних лет демонстрирует устойчивую позитивную динамику, и как показала практика, его бизнес-модель работает эффективно даже в непростых экономических условиях, – отмечает Председатель Правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов. – У банка диверсифицированные источники фондирования, сбалансированный портфель активов, хороший запас ликвидности и достаточности капитала, что позволяет нам с уверенностью развивать бизнес и укреплять положение на рынке».

Успешные результаты деятельности Банка на фоне пандемии нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В 2020 году агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило банку рейтинг «ВВВ+», подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до «Позитивного». Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ-». В апреле 2021 года Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

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