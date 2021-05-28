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Происшествия28 мая 2021 10:43

В Воронеже два водителя попали в больницу после ДТП

Авария произошла на улице Ростовской.
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Воронежской области.

предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Воронежской области.

В Воронеже два водителя пострадали в ДТП на улице Ростовской. Это произошло у дома № 30/1 около 7:00 в пятницу, 28 мая.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, за рулем автомобиля Chery Tiggo находилась 46-летняя местная жительница. Она двигалась со стороны улицы Новосибирской в сторону Менделеева по Ростовской.

Поворачивая налево, женщина не уступила дорогу другому автомобилисту - 31-летнему водителю машины Daewoo Nexia.

предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Воронежской области.

предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Воронежской области.

В результате травмы получили оба водителя.

Полицейские проводят проверку по этому факту и устанавливают все обстоятельства ДТП.

ДТП